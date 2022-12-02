У Херсонській області цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними ДСНС, автомобіль “Ford” наїхав на протитанкову міну на польовій дорозі поблизу села Борозенське Бериславського району. Через це стався вибух з подальшим загорянням транспортного засобу. Внаслідок цього, окрім загиблого чоловіка, 9-річний громадянин отримав незначні ушкодження, проте від госпіталізації відмовився.

На місці працювали рятувальники та піротехніки ДСНС, які виявили там ще декілька протитанкових мін.

“Шановні громадяни, вкотре наголошуємо – деокуповані території дуже забруднені вибухонебезпечними предметами! Не відвідуйте ліси, поля, узбережжя річок. Рухайтеся тільки перевіреними дорогами з асфальтованим покриттям”, – наголосили в ДСНС України.

Зазначимо, що в Україні заміновано понад 150 тисяч квадратних кілометрів території – ця площа відповідає розмірам Австрії, і вона дедалі зростає. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що масштаби замінувань, здійснених по Україні російськими військами, важко уявити.

Оскільки заміновані території мають площу сучасної Австрії, він сказав, що знадобляться місяці, перш ніж можна буде говорити про відновлення електропостачання та іншої інфраструктури для повернення “повноцінного життя” на нещодавно відвойованих територіях.

Уряд України підрахував, що майже 150 тисяч квадратних кілометрів її території можуть бути всіяні наземними мінами, саморобними вибуховими пристроями та боєприпасами, що не розірвалися. За даними МВС України, наразі очищено 591 квадратний кілометр, і Сполучені Штати зобов’язалися надати 91,5 мільйона доларів США на роботи з розмінування в Україні протягом наступного року.