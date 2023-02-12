У Херсонській області на міні підірвався автомобіль. У Бериславському районі загинули двоє людей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Трагедія сталася вранці 12 лютого. Чоловіки підірвалися поблизу села Новорайськ. Загиблим було 45 та 48 років.

Чоловіки їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

Автомобіль з цивільними жителями потрапив на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

“Пересуватися можна тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки. Не потрібно зараз відвідувати лісосмуги, посадки та поля! Це вкрай небезпечно, адже там може залишатися ворожа вибухівка”, — наголосили в ОВА.