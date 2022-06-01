У Херсонській області поки не вдається відновити мобільний зв'язок та інтернет. У більшості громад, які перебувають під тимчасовою окупацією, інтернет є частково.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у Telegram у середу, 1 червня.

Ситуація в Херсонській області залишається стабільно тяжкою. Поки не вдається встановити зв’язок із більшістю територіальних громад.

“Окупанти вживають усіх заходів, щоб закрити для громадян України всі можливі доступи до правдивої інформації. Намагаються підключити Інтернет та мобільний зв’язок через російських провайдерів та операторів”, – розповів голова ОВА.

Частина громад, з якими є зв’язок, повідомили, що ситуація суттєво не змінилася. Газ, вода та світло є, але більшість громад має кризу з медикаментами, пальним та харчовими продуктами.

Частково присутній мобільний зв’язок на деокупованих територіях області. Йдеться про Кочубеївську та Нововоронцовську територіальні громади.