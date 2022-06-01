Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у Telegram у середу, 1 червня.
Ситуація в Херсонській області залишається стабільно тяжкою. Поки не вдається встановити зв’язок із більшістю територіальних громад.
“Окупанти вживають усіх заходів, щоб закрити для громадян України всі можливі доступи до правдивої інформації. Намагаються підключити Інтернет та мобільний зв’язок через російських провайдерів та операторів”, – розповів голова ОВА.
Частина громад, з якими є зв’язок, повідомили, що ситуація суттєво не змінилася. Газ, вода та світло є, але більшість громад має кризу з медикаментами, пальним та харчовими продуктами.
Частково присутній мобільний зв’язок на деокупованих територіях області. Йдеться про Кочубеївську та Нововоронцовську територіальні громади.
- Нагадаємо, російські загарбники, намагаючись стримати контрнаступ українських військових у Херсонській області, підірвали мости поблизу двох населених пунктів у регіоні.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не має відповіді щодо того, чому російські окупанти змогли так швидко захопити Херсонський регіон та безперешкодно пройти перешийком із Криму.
- У Херсонській області росіяни використовують гучномовці, аби повідомляти місцевих, що зв’язок відсутній нібито через українську владу.