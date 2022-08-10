Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, російські окупанти розповіли про запровадження “пропускної системи” для перевезення сільськогосподарської продукції територією Херсонської області.

Він зазначив, що такі дії чинитимуть максимальний тиск на фермерів і змусять їх перереєструвати бізнес в юрисдикцію Російської Федерації. Окрім того, цей захід створює інструмент корупційного впливу на фермерів Херсонської області.

“Заблокувавши у такий спосіб логістику для аграріїв, їх примушують або до співпраці, або до припинення своєї діяльності”, – наголосив Юрій Соболевський.

У липні російські загарбники відібрали у фермерів Луганщини й вже вивезли на Кубань близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Через злочини росіян в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.

А у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вимагали від фермерів, погрожуючи зброєю, підписати папери про безоплатну передачу права власності на їхні земельні ділянки та майно. Від них вимагали не просто зібрати та віддати у власність увесь врожай, а силоміць примушували підписувати юридичні папери для безоплатного передання права власності на земельні ділянки та майно.