Зображення: gur.gov.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, 31 серпня на залізничну станцію “Каланчак” Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для російських загарбників. А вже 1 серпня о 8 годині ранку окупанти розпочали розвантаження ешелону.

Ймовірно, що для маскування процесу розвантаження і захисту від ударів реактивною артилерійською системою HIMARS російські армійці застосували потужні засоби задимлення.

“Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу”, – йдеться у повідомленні ГУР.

Натомість одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух у напрямку Криму. Вочевидь, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла внаслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.

Нагадаємо, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.