Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, 31 серпня на залізничну станцію “Каланчак” Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для російських загарбників. А вже 1 серпня о 8 годині ранку окупанти розпочали розвантаження ешелону.
Ймовірно, що для маскування процесу розвантаження і захисту від ударів реактивною артилерійською системою HIMARS російські армійці застосували потужні засоби задимлення.
“Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу”, – йдеться у повідомленні ГУР.
Натомість одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух у напрямку Криму. Вочевидь, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла внаслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.
Нагадаємо, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.
- Раніше повідомлялося, що у Херсонській області російські окупанти оточили залізничну станцію. Завантаження військової техніки відбувається в смт Брилівка.
- В Україні триває 160-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей період воїни ЗСУ ліквідували вже понад 41 тисячу російських загарбників.
- Російські окупанти продовжують перекидати свої війська з півночі Донецької області на південь України задля оборони тимчасово окупованих територій у Запорізькій та Херсонській областях.