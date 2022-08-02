На залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, 31 серпня на залізничну станцію “Каланчак” Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для російських загарбників. А вже 1 серпня о 8 годині ранку окупанти розпочали розвантаження ешелону.

Ймовірно, що для маскування процесу розвантаження і захисту від ударів реактивною артилерійською системою HIMARS російські армійці застосували потужні засоби задимлення.

“Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу”, – йдеться у повідомленні ГУР.

Натомість одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух у напрямку Криму. Вочевидь, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла внаслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.

Нагадаємо, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.