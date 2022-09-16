Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах”, – розповіли у розвідці.
Крім того, за даними ГУР, підрозділи Збройних сил Росії, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, не мають налагодженого постачання їжі та питної води.
Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може розв’язати проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.
Місцеве населення також відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Відтак поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.
“Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних російських армійців по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. Внаслідок чого, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили “на вільні хліба”. Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукати можливості повернутися додому”, – зазначили у розвідці.
- Внаслідок стратегічних переваг українських військових серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні.
- У РФ військові масово відмовляються брати участь у бойових діях в Україні. Через відмови скасовують заплановані відрядження особового складу на війну.
- За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія припинила визнавати паспорти РФ, видані на території так званих “ЛНР” та “ДНР”.