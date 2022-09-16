У Херсонські області російські загарбники, після наказу про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, втікають туди на моторних човнах, які вкрали у місцевого населення.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах”, – розповіли у розвідці.

Крім того, за даними ГУР, підрозділи Збройних сил Росії, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, не мають налагодженого постачання їжі та питної води.

Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може розв’язати проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.

Місцеве населення також відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Відтак поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

“Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних російських армійців по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. Внаслідок чого, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили “на вільні хліба”. Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукати можливості повернутися додому”, – зазначили у розвідці.