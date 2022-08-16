Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.
За даними правоохоронців, вдень і вночі російські війська обстрілювали Херсонщину. Під ворожим прицілом опинились села: Осокорівка, Іванівка, Ольгине, Миколаївка та селище міського типу Архангельське. Пошкоджень зазнали приватні будинки, також поранено місцевих жителів.
О 4:30 ворог обстріляв касетними снарядами село Новопавлівка. Поранених серед людей немає, але під снаряди потрапила велика рогата худоба, пізніше тварини загинули.
“У Херсоні військовослужбовці РФ захопили у полон місцеву жительку, яка займалася волонтерською діяльністю. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Нині місцеперебування херсонки невідоме”, – йдеться у повідомленні пресслужби поліції Херсонської області.
Натомість у Каховському районі військові армійці захопили у полон керівника комунального підприємства, поки що місцеперебування чоловіка невідоме.
У Херсоні в мікрорайонах Таврійський та ХБК військові російської армії захопили два адміністративні приміщення одного з відділень банків. Окупанти заволоділи матеріальними активами та готівкою, яка знаходилася у сховищі та сейфах.
У тимчасово окупованому Херсоні військові формування РФ, представники окупаційної влади та їх військова поліція чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній. Окупанти погрожували людям зброєю та позбавленням волі, вимагали виконувати вимоги нової влади та зареєструвати все майно і бізнес за російськими вимогами. Нині керівництво компанії втратило контроль над підприємством.
Загалом за минулу добу правоохоронці відкрили 20 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів армії РФ проти мирного населення Херсонської області.
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