Про це повідомив тимчасовий очільник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій у Telegram.

За його словами, погашено заборгованість у понад 64 мільйони гривень. Покрито потреби завдяки освітній субвенції (40 млн грн), субвенції для забезпечення інклюзивного навчання (32 тис. грн) та місцевому бюджету (24,3 млн грн).

За його словами, заробітну оплату отримали вчителі шкіл, вихователі дитсадків та працівники інклюзивно-ресурсних центрів.

“Держава піклується про наших людей, які вимушені тимчасово жити в окупації”, — написав Дмитро Бутрій.

Він зазначив, що Україна й надалі виконуватиме зобов’язання перед своїми громадянами. Тому закликав не слухати пропагандистів, які “нахабно брешуть, що Україна покинула Херсонщину”.