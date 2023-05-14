У Херсонській області на російській вибухівці підірвалися п'ятеро жителів. Усі люди загинули від отриманих травм на місці.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Вибуховий пристрій здетонував 14 травня на території сільського господарства. Трагедія трапилася у Нововоронцовській громаді.

Вибухівку залишили російські військові ще під час тимчасової окупації. Внаслідок цього загинуло п’ять цивільних осіб — працівників господарства

Нині розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

“На місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події та фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора”, – заявили правоохоронці.