Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Вибуховий пристрій здетонував 14 травня на території сільського господарства. Трагедія трапилася у Нововоронцовській громаді.
Вибухівку залишили російські військові ще під час тимчасової окупації. Внаслідок цього загинуло п’ять цивільних осіб — працівників господарства
Нині розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
“На місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події та фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора”, – заявили правоохоронці.
- Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники намагаються пришвидшити темпи паспортизації. Відтак росіяни навмисно псують українські паспорти під час перевірок на блокпостах.