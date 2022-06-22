У Чорнобаївці (Херсонська область) підірвали авто місцевого колаборанта, якого після російської окупації призначили "головою військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За даними ЗМІ, у Херсонській області здійснено замах на “голову військово-цивільної адміністрації” Чорнобаївки.

Зазначається, що автомобіль колаборанта підірвали, коли він знаходився всередині.

Унаслідок замаху колаборант отримав “легкі поранення”.

Окрім цього, російські пропагандисти опублікували відео з місця події.

Варто зауважити, що вибух авто колаборанта підтвердив і депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

У коментарі “Укрінформу” він заявив, що авто “голови” Чорнобаївки дійсно підірвали, однак колаборант не постраждав.

Додамо, що “головою військово-цивільної адміністрації” Чорнобаївки окупанти призначили Юрія Турульова – колишнього керівника місцевої автостанції, який добровільно погодився на співпрацю з російськими окупантами.