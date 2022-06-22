Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
За даними ЗМІ, у Херсонській області здійснено замах на “голову військово-цивільної адміністрації” Чорнобаївки.
Зазначається, що автомобіль колаборанта підірвали, коли він знаходився всередині.
Унаслідок замаху колаборант отримав “легкі поранення”.
Окрім цього, російські пропагандисти опублікували відео з місця події.
Варто зауважити, що вибух авто колаборанта підтвердив і депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань
У коментарі “Укрінформу” він заявив, що авто “голови” Чорнобаївки дійсно підірвали, однак колаборант не постраждав.
Додамо, що “головою військово-цивільної адміністрації” Чорнобаївки окупанти призначили Юрія Турульова – колишнього керівника місцевої автостанції, який добровільно погодився на співпрацю з російськими окупантами.
- Нагадаємо, у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух. Внаслідок чого постраждали місцеві мешканці.
- Також повідомлялось, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку 30 травня пролунав вибух. Інцидент трапився у центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий “губернатор” Євген Балицький.