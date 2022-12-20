У Херсонській області виявлено останки давньоримського поселення. Прикордонники знайшли їх під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра.

Про це повідомили ДПСУ.

“На глибині близько метра почали з’являтись уламки амфор та глечиків”, — йдеться в повідомленні.

Військові повідомили про знахідку місцевих археологів. Вони не проводили подальші інженерні роботи, щоб зберегти цінні для історії артефакти.

Після завершення російського вторгнення на місці буде працювати археологічна експедиція. Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли під час облаштування фортифікаційних споруд виявили археологічні знахідки.