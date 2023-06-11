Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пікове підтоплення відбулося 8 червня. Після цього зафіксували зниження рівня води на півтора метра.

“Проглядаємо тенденцію щодо зниження — майже 60 см за добу”, — зазначив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.

46 підтоплених населених пунктів це понад 3 800 домогосподарств. До ліквідації наслідків російського підриву Каховської ГЕС залучено 760 рятувальників ДСНС та понад 170 різної спецтехніки.

“Станом на сьогодні (11 червня, – ред.), враховуючи зниження рівня води, рятувальники відпрацювали всі заявки про допомогу громадянам. Загалом їх було понад тисячу. На локації, що були ризикованими, потрапили фахівці ДСНС, або інших служб, які залучені до рятувальної операції”, — додав Вітовецький.

Херсонська ОВА додала, що рівень затоплення складає 4,07 метра. Потрохи осушуються шляхи між селами, але ще не можна користуватися всіма.

За минулий день вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки. На підконтрольному Україні правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.