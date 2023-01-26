Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відтак, до катівні можна потрапити за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними силами України. Крім цього, тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські військові активно розшукують українських патріотів.

Водночас ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру України, тому завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі.

Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них – з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких – знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Водночас обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка – Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині;

, , та напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Водночас обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка – Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині; На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка – Луганської, а також Іванівка на Донеччині;

напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка – Луганської, а також Іванівка на Донеччині; На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області;

напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області; На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині;

напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині; На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку;

напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку; На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області;

напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області; На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області;

напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області; На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

За даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під “оптимізацію”, мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Також у Генштабі зазначити, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.

Зокрема підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта загарбників.