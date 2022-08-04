Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.
За його словами, збільшується кількість повідомлень про посилення фільтраційних процедур. У такий спосіб російські військові “зачищають тили”.
Окупанти не мають відчутних результатів щодо “прокачування” ворогом населення перед проведенням так званого “референдуму”. Тому російські військові використовують терор як єдиний інструмент для стримування населення від протестів.
“ЗСУ “насипають” загарбникам щодня, і з кожним днем визволення Херсонщини дедалі ближче”, – сказав Соболевський.
- Нагадаємо, російська окупаційна “влада” продовжує тероризувати педагогів Херсонської області. Нещодавно вони викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченко Тетяну Степанівну.
- Супутник зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсона.
- У Херсоні російські окупанти готують укриття з базами на бавовняній фабриці та у дитячих таборах. Росіяни скуповують або вилучають надувні човни у місцевих жителів.