У Херсонській області ЗСУ продовжують поступово звільняти населені пункти. Водночас із цим російські військові посилили терор стосовно місцевих жителів.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

За його словами, збільшується кількість повідомлень про посилення фільтраційних процедур. У такий спосіб російські військові “зачищають тили”.

Окупанти не мають відчутних результатів щодо “прокачування” ворогом населення перед проведенням так званого “референдуму”. Тому російські військові використовують терор як єдиний інструмент для стримування населення від протестів.

“ЗСУ “насипають” загарбникам щодня, і з кожним днем визволення Херсонщини дедалі ближче”, – сказав Соболевський.