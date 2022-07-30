Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідки, російські загарбники намагаються замінити мости, які було пошкоджено внаслідок останніх ударів. Саме тому вони встановили понтонні мости та поромну переправу.
Крім того, у Міноборони Великої Британії зазначили, що цілком ймовірно, що українські військові успішно відбили російські наступи з давно встановленої лінії фронту поблизу Донецька.
Також у повідомленні йдеться про те, що на нещодавно окупованих територіях на півдні України, російська влада перебуває під тиском з боку Москви щодо зміцнення контролю над регіоном і підготовки до так званих “референдумів” про приєднання до Росії.
Наразі РФ класифікує окуповані території як тимчасову “військово-цивільну адміністрацію”. Місцева окупаційна влада змушує населення надавати особисті дані для створення виборчих списків.
Нагадаємо, що Збройні сили України протягом минулого тижня пошкодили мости, які ведуть до Херсону. Всього зазнали пошкоджень три споруди, які контролюють окупанти.
24 липня українські захисники вдарили по мосту через дамбу Новокаховської ГЕС. Вдалося пошкодити дорогу, хоча легковий транспорт досі може переїхати міст. За даними російських ЗМІ, для цього Україна застосувала HIMARS. Ремонт мосту триває.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що окупанти намагаються швидко відремонтувати мости. У такий спосіб російські війська прагнуть відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки. Утім через роботи “нашвидкуруч” якість виконання ремонту та безпека використання мостів залишається під питанням.
- Крім того раніше повідомлялося, що контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області набирає обертів. Британські розвідники вважають, що українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон з тимчасово окупованим Херсоном.
- У Сполучених Штатах Америки вважають, що встановлені окупаційною “владою” російські “лідери” в Україні проведуть фіктивні “референдуми” з метою анексії частини України. Американці пообіцяли, що діятимуть швидко, аби дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює.
- На думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.