У районі Херсона російські війська встановили два понтонні мости та систему поромної переправи для того, щоб компенсувати ті мости, які були пошкоджені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, російські загарбники намагаються замінити мости, які було пошкоджено внаслідок останніх ударів. Саме тому вони встановили понтонні мости та поромну переправу.

Крім того, у Міноборони Великої Британії зазначили, що цілком ймовірно, що українські військові успішно відбили російські наступи з давно встановленої лінії фронту поблизу Донецька.

Також у повідомленні йдеться про те, що на нещодавно окупованих територіях на півдні України, російська влада перебуває під тиском з боку Москви щодо зміцнення контролю над регіоном і підготовки до так званих “референдумів” про приєднання до Росії.

Наразі РФ класифікує окуповані території як тимчасову “військово-цивільну адміністрацію”. Місцева окупаційна влада змушує населення надавати особисті дані для створення виборчих списків.

Нагадаємо, що Збройні сили України протягом минулого тижня пошкодили мости, які ведуть до Херсону. Всього зазнали пошкоджень три споруди, які контролюють окупанти.

24 липня українські захисники вдарили по мосту через дамбу Новокаховської ГЕС. Вдалося пошкодити дорогу, хоча легковий транспорт досі може переїхати міст. За даними російських ЗМІ, для цього Україна застосувала HIMARS. Ремонт мосту триває.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що окупанти намагаються швидко відремонтувати мости. У такий спосіб російські війська прагнуть відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки. Утім через роботи “нашвидкуруч” якість виконання ремонту та безпека використання мостів залишається під питанням.