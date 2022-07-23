У Херсонській області російські армійці доставляють боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Після низки ударів, які Збройні сили України завдали по складах боєприпасів ворогів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, росіяни почали маркувати свої воєнні вантажі як нібито “гуманітарну допомогу”.

Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 “цивільних” вантажівок. Всі вони білого кольору з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії “єдина Росія”.

Насправді у вантажівках – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів окупанти облаштовують у цивільних будівлях, закладах культури та освіти.

Крім того, російські армійці вводять додаткові обмеження для дислокованих у Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час.

У зв’язку з очікуванням обстрілів з боку українських військових периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками.

“Загалом, через масовані вогневі удари з боку ЗСУ, військовослужбовцям 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів”, – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.