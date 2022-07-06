Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
Російські окупанти намагалися заблокувати Viber на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Месенджер вже відновив роботу.
Окупаційна “адміністрація” Херсонської області заявила про блокування застосунку Viber. У такий спосіб вони намагалися обмежити доступ українців до перевіреної інформації. Також місцеві жителі не мали можливості скористуватися онлайн-банкінгом. Через відсутність мобільного зв’язку доступ до особистого кабінету налаштовували через Viber.
У компанії зазначили, що вже вдалося нівелювати спроби блокування застосунку. Месенджер доступний для всіх українських користувачів.
“Будь-які спроби обмеження доступу до інформації – це маніпуляція для посилення впливу російської пропаганди на людей в окупації шляхом їх ізоляції від правди”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше #Букви поспілкувалися з волонтеркою Вікторією, для того, щоб дізнатися від неї її історію життя в окупації та свій порятунок, стан справ в окупованому Херсоні та настрої містян.
- Також з перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панує анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.
- #Букви поспілкувалися з корінною жителькою Херсона Оксаною, щоб з’ясувати, який зараз стан справ у місті, та щоб побачити окупацію очима тих, хто її пережив.