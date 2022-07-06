Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Російські окупанти намагалися заблокувати Viber на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Месенджер вже відновив роботу.

Окупаційна “адміністрація” Херсонської області заявила про блокування застосунку Viber. У такий спосіб вони намагалися обмежити доступ українців до перевіреної інформації. Також місцеві жителі не мали можливості скористуватися онлайн-банкінгом. Через відсутність мобільного зв’язку доступ до особистого кабінету налаштовували через Viber.

У компанії зазначили, що вже вдалося нівелювати спроби блокування застосунку. Месенджер доступний для всіх українських користувачів.

“Будь-які спроби обмеження доступу до інформації – це маніпуляція для посилення впливу російської пропаганди на людей в окупації шляхом їх ізоляції від правди”, – йдеться у повідомленні.