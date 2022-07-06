У Херсонській області відновили роботу месенджера Viber. Він був недоступний протягом доби.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Telegram. Російські окупанти намагалися заблокувати Viber на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Месенджер вже відновив роботу.