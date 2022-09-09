У Херсонській області Служба безпеки України нейтралізувала російського агента, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники Служби безпеки України викрили та запобігла диверсійним діям проти підрозділів українських сил оборони. Зокрема на Херсонщині було нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місцеперебування позицій українських військ та підірвати частину боєкомплекту.

В СБУ зазначили, що за вчинення диверсії російські окупанти обіцяли зловмиснику “винагороду” у розмірі 30 тисяч гривень.

Зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за вбивство.

За даними правоохоронців, у поле зору російських загарбників колаборант потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточення, зокрема у кримінальних колах. Під час затримання у зловмисника було виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ.

Нагадаємо, що нещодавно мешканцю Умані призначили покарання 12 років позбавлення волі через співпрацю з російською розвідкою. Чоловік збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ.

Жителя Умані завербував представник російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році. Його завданням було збирати розвіддані про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони.