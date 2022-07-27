На Херсонщині через обстріли російськими окупантами полів за добу було знищено більше як 200 гектарів врожаю на майже три мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Російські армійці обстріляли поле озимого ячменю неподалік села Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай повністю знищено. Матеріальні збитки складають понад 2 мільйони 600 тисяч гривень.

Крім того, біля села Преображенка через артилерійські обстріли російськими військами сталося загоряння посівів озимого ячменю. Вигоріло 50% поля, матеріальні збитки становлять понад 600 тисяч гривень.

Також за минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на території Херсонської області. Серед них: колабораційна діяльність, викрадення людей, обстріли населених пунктів з жертвами серед мирних жителів, викрадення окупантами цивільного автотранспорту та пожежі на полях внаслідок влучання снарядів.

Нагадаємо, що так званому “голові Бериславського району Херсонської області” повідомлено про підозру. Це пов’язано з тим, що він добровільно погодився на співпрацю з окупантами. У травні він добровільно перейшов на бік російських загарбників.

За даними слідства, мешканець Бериславу прийняв пропозицію росіян обійняти псевдопосаду “голови військово-цивільної адміністрації Бериславського адміністративного району”. На користь окупантів він виконує покладені владою функції.