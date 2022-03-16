У Херсонській області окупанти вкрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. У зв'язку із цим місцеве населення вийшло мітингувати.

Про це повідомляє місцевий активіст Артем Костюченко у Facebook.

Мера із заступником викрали близько 11:00. Чиновників затримали прямо у будівлі Скадовської міськради.

Активіст закликав мешканців зібратися на центральні площі о 12:00. Вони скандували, що “Русский солдат – фашист и оккупант”, “Верните нашего мэра!”, “Мэра!” та “Мы его выбрали – это наш мэр”.

Зазначимо, що окупанти практикують викрадення голів міст з початку повномасштабного вторгнення не вперше. Такий крок є порушенням прав людини та правил ведення війни. Відповідно такі дії кваліфікуються як військовий злочин.