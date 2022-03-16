Про це повідомляє місцевий активіст Артем Костюченко у Facebook.
Мера із заступником викрали близько 11:00. Чиновників затримали прямо у будівлі Скадовської міськради.
Активіст закликав мешканців зібратися на центральні площі о 12:00. Вони скандували, що “Русский солдат – фашист и оккупант”, “Верните нашего мэра!”, “Мэра!” та “Мы его выбрали – это наш мэр”.
Зазначимо, що окупанти практикують викрадення голів міст з початку повномасштабного вторгнення не вперше. Такий крок є порушенням прав людини та правил ведення війни. Відповідно такі дії кваліфікуються як військовий злочин.
- Нагадаємо, російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Відомо, що у Херсонській області російські військові утримують в сільській раді Чулаківки його голову Олександра Мусієнка. Поруч із ним постійно знаходяться озброєні люди.
- Раніше повідомлялось, що російські загарбники вбили волонтера-підприємця Олександра Кононова у його домі. Чоловік був в інвалідному візку, але це не зупинило окупантів.
- Також окупанти викрали міського голову Дніпрорудного, що на Запоріжжі.
- Загарбники розстріляли цивільних біля села Перемога, коли мешканці намагалися евакуюватися самостійно.