У Херсонській області викрито місцевого жителя, який обійняв посаду так званого "голови Новорайської сільради". Він добровільно погодився на співпрацю з росіянами під час окупації.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Місцевого мешканця затримано у селі Новорайськ Бериславського району. Його викрили співробітники СБУ у межах стабілізаційних заходів.

Чоловік отримував від представників окупаційної влади у незаконно створеному органі завдання. Зокрема колаборант формував апарат окупаційної адміністрації у селі.

За його сприянням було видано організаційні розпорядження, пов’язані з реалізацією окупаційної політики, напрямів у сфері бюджетних відносин. Серед них перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування, перехід на розрахунки російським рублем тощо.

Ще місцевий житель збирав інформацію та формував перелік осіб, які належать до незахищених верств населення. Після цього дані передавали представникам окупаційної адміністрації Бериславського району. Ще він сприяв організації взаємодії із керівництвом так званим “головою військово-цивільної адміністрації Бериславського району Херсонської області” Андрієм Костюком.

Він причетний до заходів фактичної перереєстрації суб’єктів господарювання с. Новорайське в незаконно створених окупаційною владою податкових органах на території Херсонської області.

Так званий “голова” надавав дані російським військовим стосовно порожніх домівок для розміщення особового складу. За допомогою окупаційних сил чоловік проводив серед селян “роз’яснювальну” роботу, аби схилити їх до співпраці з окупантами. Він закликав відмовитися від комунікації з громадянами на підконтрольній владі України території.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна дільність) Кримінального кодексу України, його взяли під варту.