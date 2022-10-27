У Херсонській області триває гуманітарна місія "Проліска" разом з ОВА. Вони надають місцевим жителям будівельні матеріали та допомагають відновити пошкоджені внаслідок дій російських окупантів будинки .

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Чиновник зазначив, що наслідки руйнувань деокупованих територій – катастрофічні. Російські війська пошкодили або повністю знищили багато будинків, шкіл, дитсадків та інших цивільних об’єктів.

“Зустрічати зиму у пошкоджених будинках неможливо”, — наголосив Янушевич.

Тому ОВА разом з партнерами з гуманітарної місії “Проліска” допомагають місцевим жителям відновити пошкоджені домівки. Набори допомоги охоплюють дошки, рейки, лист OSB, вологостійкий брезент, будівельну піну, цвяхи та саморізи. Цими матеріали можна оперативно залатати пошкоджені вікна та дахи.

Минулого дня жителі Архангельського отримали 200 наборів будматеріалів. Сьогодні планують доставити 100 наборів до Осокорівки. Ще 200 наборів нададуть жителям Нововоронцовки найближчими днями.

На наступний тиждень передбачено надання 800 наборів будівельних матеріалів. Їх планують доставити до Нововоронцовської, Високопільської та Великоолександрівської громад.

Поки ОВА узгоджує графік постачань.