У Херсонській області жителю загрожує до 15 років ув’язнення через здачу росіянам патріотів

У Херсонській області викрито жителя, який російським військовим здавав інформацію про місцевих патріотів. Йому присудили до 15 років ув'язнення за державну зраду.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Засудженим виявився житель Білозерської територіальної громади. Чоловік на початку 2022 року почав співпрацювати з ворогом.

Під час тимчасової окупації населеного пункту 44-річний мешканець повідомляв військовим РФ інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельців. Він особисто супроводжував росіян до подвір’їв людей.

За його інформацією російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск. Чоловіка визнано винним у державній зраді та призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік перебуватиме під вартою.