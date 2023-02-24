Сьогодні, 24 лютого, енергосистема України продовжує працювати без обмежень електроенергії, проте внаслідок атак РФ у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом.

Проте складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. Внаслідок обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа.

Крім того, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

“Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи”, – зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року Україна отримала від уряду Швеції 570 тонн енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак РФ.

Відтак 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом двох тижнів.

Серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що росіяни продовжують обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи й повертають в домівки українців світло та тепло.

“Дякуємо Швеції за надану допомогу. Це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту”, – зазначив Герман Галущенко.