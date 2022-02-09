У Хмельницькій області медичний заклад взяв кредит, щоб виплатити заробітну плату лікарям. КП "Славутська міська лікарня" має фінансуватися державою, проте не отримала договір для цього у 2022 році.

Про це повідомили на сайті Славутської міської ради з посиланням на директора лікарні Леоніда Радзивілюка.

Зокрема 7 лютого був крайній термін виплати заробітної плати працівникам. Задля недопущення заборгованості лікарня скористалася послугою короткострокового кредиту для виплати зарплати. Медичний заклад мав скласти договір на фінансування із Національною службою здоров’я України. Проте станом на 7 лютого договір по пакетах медичних гарантій не було отримано.

Зазначимо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я” від 12.01.2022 №2 розмір зарплат фіксований. Лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень, а молодші спеціалісти з медичною освітою, як медичні сестри і брати, не менше 13 500 гривень.

Зазначимо, що торік президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким лікарям підвищують зарплату. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав медичних працівників повідомляти про відмову виплати підвищеної зарплати. За його словами, багато звернень надсилають з області, де лікарів примушують переходити на неповні ставки.