У Хмельницькій області виявили ботоферму, яка "розганяла" фейки про ситуацію на фронті і закликала українців ухилятися від мобілізації. "Замовниками послуг" були представники російських спецслужб.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Фейкову інформацію поширювали понад 2 тисячі ботів. Проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави.

“Замовники” купували фальшиві акаунти, які у популярних соцмережах представлялися нібито від імені пересічних українців. Шляхом інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.

За даними слідства, ботоферму організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Апаратно-програмний комплекс для “вирощування” ботів він розмістив у власній квартирі, в одному зі спальних районів міста. За допомогою спеціального обладнання він щодня міг реєструвати сотні анонімних облікових записів.

Оплату ж за “оренду” фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.

Слідчі СБУ провели у нього обшуки та виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку разом зі спеціалізованим обладнанням і програмним забезпеченням.

Вилучене майно направлено на експертизу.

Чоловіку планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Слідство встановлює всі обставини злочину і працює над притягненням винних до відповідальності.