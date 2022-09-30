У Хмельницькій області правоохоронці викрили громадянина РФ, агента ФБС, який прибув в Україну ще у січні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, щодо причини візиту в Україну росіянин вигадав легенду про нібито відвідування родичів. Проте справжньою метою загарбника було створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах України.

В СБУ зазначили, що агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії “Вітязь” полковника Сєргєя Лисюка. Цей колишній командир російського спецпідрозділу входить до найближчого оточення Кремля.

У разі наближення лінії фронту до Хмельниччини він обіцяв російському агенту “вивести” його на окуповану територію через спеціальний коридор.

За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ, який неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у “режим очікування”, а “розконсервували”, перевівши в Україну.

Під час слідства було встановлено, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним “Гестапо”.

У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і “першого заступника голови КДБ” самопроголошеного Придністров’я.

Агент координувався з Пєтрушіним й розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для цього зловмисник здійснював приховане спостереження і намагався встановлювати “потрібні” зв’язки з місцевими жителями.

На проведення розвідувально-підривної діяльності він отримував гроші від своїх “кураторів” з РФ. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку.