Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, щодо причини візиту в Україну росіянин вигадав легенду про нібито відвідування родичів. Проте справжньою метою загарбника було створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах України.
В СБУ зазначили, що агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії “Вітязь” полковника Сєргєя Лисюка. Цей колишній командир російського спецпідрозділу входить до найближчого оточення Кремля.
У разі наближення лінії фронту до Хмельниччини він обіцяв російському агенту “вивести” його на окуповану територію через спеціальний коридор.
За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ, який неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у “режим очікування”, а “розконсервували”, перевівши в Україну.
Під час слідства було встановлено, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним “Гестапо”.
У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і “першого заступника голови КДБ” самопроголошеного Придністров’я.
Агент координувався з Пєтрушіним й розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Для цього зловмисник здійснював приховане спостереження і намагався встановлювати “потрібні” зв’язки з місцевими жителями.
На проведення розвідувально-підривної діяльності він отримував гроші від своїх “кураторів” з РФ. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку.
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