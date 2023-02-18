Вранці 18 лютого російські окупанти випустили 4 ракети по Україні. Дві з них були знищені силами ППО, однак дві інші поцілили по місту Хмельницький.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Він підтвердив, що по місту було завдано удару двома російськими ракетами. Це сталось близько 9 ранку.

За словами Гамалія, одна ворожа ракета поцілила у військовий об’єкт, тоді як інша – по цивільних забудовах. Унаслідок влучання ракети виникла пожежа, яку вже ліквідували.

“Терористи – косоокі, їм немає різниці, куди стріляти”, – прокоментував обстріл Гамалій.

Він також підтвердив інформацію, що внаслідок обстрілу постраждало двоє мирних осіб: це чоловік, який зазнав осколкових поранень ноги, та жінка, котра стояла поблизу місця прильоту.

Очільник Хмельниччини додав, що обидва постраждалі у стабільному стані. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Раніше мер Хмельницького Сергій Симчишин повідомив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу пошкоджень зазнали три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхівок.