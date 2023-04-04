У Хмельницькому депутати ухвалили рішення припинити право користування земельними ділянками, що належать до УПЦ МП. Нещодавно на одній з них, а саме Свято-Покровському кафедральному собору, представники УПЦ МП побили військового.

Про це повідомило “Суспільне Хмельницький”.

Депутати ухвалили рішення одностайно — у складі 38 осіб. Виконання рішень має проконтролювати постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Місцеве видання vsim.ua навело слова мера Хмельницького Олександра Симчишина, який сказав, що згодом храми можуть перейти до ПЦУ. Також право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам, але вже української церкви.

Ще шість земельних ділянок перебувають в приватній власності релігійних громад, утім місцева влада не має на них вплину. Три інших розташовані на території окремих установ, як Міжрегіональна академія управління персоналом та Хмельницька обласна лікарня. Міська рада поверне право на користування земельними ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

Планується скликання сесію обласної ради через побиття військового.

Нині в Свято-Покровському кафедральному соборі священники описують майно, яке належить храму. Спершу його опечатають й лише потім тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.