Про це повідомило “Суспільне Хмельницький”.
Депутати ухвалили рішення одностайно — у складі 38 осіб. Виконання рішень має проконтролювати постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Місцеве видання vsim.ua навело слова мера Хмельницького Олександра Симчишина, який сказав, що згодом храми можуть перейти до ПЦУ. Також право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам, але вже української церкви.
Ще шість земельних ділянок перебувають в приватній власності релігійних громад, утім місцева влада не має на них вплину. Три інших розташовані на території окремих установ, як Міжрегіональна академія управління персоналом та Хмельницька обласна лікарня. Міська рада поверне право на користування земельними ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.
Планується скликання сесію обласної ради через побиття військового.
Нині в Свято-Покровському кафедральному соборі священники описують майно, яке належить храму. Спершу його опечатають й лише потім тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.
- У місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Одразу після цього, близько 500 хмельничан зібралися на акцію під храмом УПЦ московського патріархату після побиття військового.
- Постраждалий військовий – Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону.
- 2 квітня у Хмельницькому під час зборів біля храму, переважаючою кількістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ. У соборі до цього стався інцидент із побиттям українського військового “священнослужителями МП”.
- В управлінні Нацполіції області наголосили, що за фактом побиття військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч. 2 статті 296 (хуліганство).