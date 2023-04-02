Про це написав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook.
За його словами, на відеоролику – військовий Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону. На фронті чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.
“Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він сам пішов у московський храм щоб поставити питання: “Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?” Що було далі видно на відео”, – йдеться в дописі.
Також Бурлик додав, що правоохоронці затримали військового за статею 173 (дрібне хуліганство).
Згідно зі словами речниці УПП в Хмельницькій області Вікторії Тимощук, яка дала коментар виданню Vsim, о 10:20 годині в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ, який розташований на вулиці Володимирська, 113 під час богослужіння 26-річний чоловік перший спровокував конфліктну ситуацію.
“Під час молитовної літургії чоловік скинув зі столу книгу “Євангелія” та вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитву. Свідки цієї події викликали правоохоронні органи” – пояснили в поліції.
Крім того, в управлінні Нацполіції області наголосили, що за фактом побиття військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 (хуліганство).
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