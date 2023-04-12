Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, який допомагав російському агресору у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією відомства, ще до початку повномасштабного вторгнення затриманий входив до пулу політичних піарників, які працювали на екснардепа Віктора Медведчука.

Встановлено, що фігурант займався розкруткою медійного образу Медведчука як “миротворця”, якого “чують” у Москві.

Для цього затриманий регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство “News-front”, зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах.

Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.