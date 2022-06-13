У Хмельницькому чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності та штрафу в розмірі 17 - 119 гривень намагався підкупити начальника відділення поліції – "домовитися" з ним за допомогою значно вищої суми. Тепер йому загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або обмеження/позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба поліції Хмельницької області.

Під час патрулювання місцевих ринків поліціянти виявили чоловіка, який торгував із декількох точок харчовими продуктами без належних документів та у невстановленому місці. На нього склали адміністративні матеріали за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 160 (Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях) КУпАП. За це передбачений штраф від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів – від 17 до 119 гривень. Також можлива конфіскація предметів торгівлі.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік прийшов до відділення та здійснив спробу дати хабар начальнику поліції. Він запропонував 2000 грн в обмін на скасування штрафу, у відповідь на що правоохоронець викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

За цим фактом слідчі Хмельницького районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, зі спеціальною конфіскацією.