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У Хмельницьку внаслідок ракетного обстрілу поранено двох осіб

Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Україну у Хмельницьку постраждало двоє осіб.

Субота, 31 грудня 2022, 14:48
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Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, під час масованої ракетної атаки війська РФ запустили ракети на Хмельницький.

Як наслідок – поранення отримало двоє осіб.

Зауважимо, що вдень 31 грудня російські окупаційні війська розпочали черговий масований ракетний обстріл країни.

На даний час відомо про низку вибухів у Києві. Руйнувань зазнав готельний об’єкт, також за даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці через ворожі обстріли є загиблий та постраждалі.

Теги: злочини росіян, Кирило Тимошенко, масована ракетна атака, обстріли міст, ракетні обстріли, Хмельницький

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