У Хмельницьку внаслідок ракетного обстрілу поранено двох осіб

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, під час масованої ракетної атаки війська РФ запустили ракети на Хмельницький.

Як наслідок – поранення отримало двоє осіб.

Зауважимо, що вдень 31 грудня російські окупаційні війська розпочали черговий масований ракетний обстріл країни.

На даний час відомо про низку вибухів у Києві. Руйнувань зазнав готельний об’єкт, також за даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці через ворожі обстріли є загиблий та постраждалі.