Глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що під час наступного засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі "Рамштайн", запланованого на 15 червня, сторони обговорять деталі "літакової коаліції".

Джерело: Міноборони, посилаючись на заяву Олексія Резнікова.

“Перш за все ми очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів. У рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі “літакової коаліції”. У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, але й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система”, – відзначив очільник Міноборони.

Водночас він додав, що питання щодо “авіаційної коаліції” обговорюватимуть команди міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції. Від України на засіданні будуть присутні представники Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, за словами Резнікова, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які відповідальні за підготовку пілотів та логістичні питання.

“Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів – значить не лише зброї, але й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах”, – резюмував Резніков.

Варто зауважити, українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Це стане першим кроком на шляху до постачання Києву потужних літаків для протистояння Росії.

Як повідомляли #Букви, на початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.