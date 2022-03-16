16 березня стало відомо про те, що хорватська поліція заарештувала одну з найбільших яхт світу, котра належить народному депутатові від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє хорватське видання NL.

Заарештована яхта Royal Romance була пришвартована в порту хорватського міста Рієка. Наразі арешт означає, що судно не має права залишити межі порту.

Окрім цього, хорватська влада також наклала арешти на ще декілька суден, які пов’язують з російськими олігархами.

Арешт на яхту Медведчука наклали відповідно до запроваджених санкцій ЄС на тлі російської військової агресії проти України.

Royal Romance – 92-метрова розкішна яхта, побудована Feadship як корпус № 1005 і спроєктована De Voogt Naval Architects. Інтер’єр оформив Сеймур Даймонд. Яхту оснащено двома дизельними двигунами MTU по 3004 к.с. Однією з особливостей є басейн, розташований на головній кормовій палубі. Royal Romance вміщує 14 гостей та 22 членів екіпажу. Її вартість оцінюють у $200 млн.