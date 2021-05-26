Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.
“Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає”, – зазначив Гринчак.
При цьому голова кіберполіції додав, що в Службі безпеки України є відділ з тероризму. Його працівники відстежують заклики, пов’язані з тероризмом. Якщо кіберполіція фіксує такі заклики, то передає їх колегам з СБУ.
Гринчак наголосив, що інтернет безмежний, і відстежити все на 100% неможливо.
“У будь-якому випадку, якщо людина в Facebook здивує повідомленням про план здійснити терористичний акт, то його слова вже несуть вагомі наслідки та є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує”, – додав він.
- Раніше очільник Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Гринчак виступив за легалізацію криптовалюти та пояснив свою позицію.