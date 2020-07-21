Про це повідомила пресслужба клубу.

“Отримавши команду по ходу сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль для виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, “Динамо” виграло Кубок України й посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА”, – сказано в повідомленні.

При цьому, в клубі заявляють, що керівництво та вболівальників не задовольняє сьогоднішній рівень гри команди та відсутність прогресу, який був би достатній для конкурентної боротьби за першість в Чемпіонаті України й гідних виступів у єврокубках.

“Для цього гра “Динамо” має вийти на якісно інший рівень. З цією метою, підготовку до наступного сезону “Динамо” почне з новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше”, – йдеться в повідомленні.