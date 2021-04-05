Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва дізнавачами підрозділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві викрито 18-річну мешканку м. Києва, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну”, – йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень м. Києва.
Вартість спецпропуску складала 200 гривень.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, відсьогодні, 5 квітня, у Києві почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт столиці працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.
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