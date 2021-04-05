У Києві 18-річну мешканку столиці викрили на збуті фейкових "спецквитків" для користування громадським транспортом під час локдауну. Вона пропонувала купити його за 200 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва дізнавачами підрозділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві викрито 18-річну мешканку м. Києва, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну”, – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень м. Києва.

Вартість спецпропуску складала 200 гривень.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, відсьогодні, 5 квітня, у Києві почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт столиці працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.