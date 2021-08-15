У зв’язку із святкуванням 30-ї річниці незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть центри масової вакцинації населення.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що не працюватимуть центр масової вакцинації у МВЦ та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці.

“Пропонуємо киянам, у першу чергу тим, хто у зазначені дати має пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше (21-22 серпня включно) або, починаючи з 25 серпня”, – йдеться у повідомленні.

За посиланням можна знайти повний перелік медичних закладів, де можна зробити щеплення від COVID-19.