Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зазначається, що не працюватимуть центр масової вакцинації у МВЦ та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці.
“Пропонуємо киянам, у першу чергу тим, хто у зазначені дати має пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше (21-22 серпня включно) або, починаючи з 25 серпня”, – йдеться у повідомленні.
За посиланням можна знайти повний перелік медичних закладів, де можна зробити щеплення від COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що в Одеській області мешканців Балтської об’єднаної територіальної громади відтепер не прийматимуть в адміністративних будівлях у разі відсутності довідок про щеплення проти коронавірусу чи про одужання.