У Києві за минулу добу виявили ще 37 хворих на коронавірус COVID-19, з них 4 медики, одна людина померла.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму Telegram-акаунті.

“Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилося ще на 37 людей. Четверо з них — медики. Один випадок за минулу добу – на жаль, летальний”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли 22 жінки (віком від 26 до 79 років), 11 чоловіків (від 18 до 82 років), а також 1 дівчина і 3 хлопців (віком до 17 років).

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Загалом у в столиці вже 1159 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Кличко зазначив, що за минулу доби видужало 7 киян. Усього з початку пандемії вилікувалися 60 осіб.