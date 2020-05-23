Covid-19 Україна

оновлено 23.05.2020 о 10:01

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У Києві 47 нових випадків COVID-19, серед них 14 медиків

Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 47 людей. Зокрема, інфіковані 14 медиків.

Субота, 23 травня 2020, 11:07

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 людей. Серед них – 14 медиків”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли:

  • 29 жінок віком від 18 до 63 років;
  • 16 чоловіків віком від 32 до 74 років;
  • 2 хлопчики, яким 7 та 14 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зазначається, що найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському – 9 та в Деснянському районі – 8 випадків захворювання.

Одужали за добу 13 людей. Усього коронавірус подолали 351 мешканець столиці.

На сьогодні в Києві вже 2569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Теги: Віталій Кличко, Київ, Коронавірус, медики

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