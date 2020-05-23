У Києві 47 нових випадків COVID-19, серед них 14 медиків

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 людей. Серед них – 14 медиків”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, захворіли:
- 29 жінок віком від 18 до 63 років;
- 16 чоловіків віком від 32 до 74 років;
- 2 хлопчики, яким 7 та 14 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Зазначається, що найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському – 9 та в Деснянському районі – 8 випадків захворювання.
Одужали за добу 13 людей. Усього коронавірус подолали 351 мешканець столиці.
На сьогодні в Києві вже 2569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
- В Україні вже зафіксовано 20580 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. За добу виявили 432 нових випадки.