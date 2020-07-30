У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили у 199 осіб. Це найбільша кількість за час спалаху в столиці.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

“За минулу добу коронавірус виявили ще у 199 мешканців Києва. Це найбільша кількість за увесь період пандемії. На сьогодні в столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.

Серед захворілих:

• 59 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 135 чоловіків у віці від 18 до 74 років;

• дві дівчинки – 7 і 16 років, а також три хлопчика від 3 до 12 років.

Як пояснив Кличко, така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання.

У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Солом’янському районі – 95, в Деснянському – 28, в Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах – по 14 випадків.