У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 200 осіб, троє хворих померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується. Ще в 200 мешканців Києва виявили вірус за минулу добу. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян.На сьогодні в столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

За його словами, за добу захворіли: 99 жінок віком від 18 до 85 років, 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв, а також 7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 29. У Дніпровському – 28, в Деснянському – 24. В Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки.