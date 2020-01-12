У Києві автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся і загорівся. В результаті ДТП одна людина загинула, ще четверо - постраждали.

Про це повідомила пресслужба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

“12 січня о 03:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів, 3, трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події було направлено чергові відділення частини спеціальної пожежної техники загону технічної служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся.

В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли чотирьом пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.

Водій автомобіля загинув. Рятувальники деблокували його тіло з салону за допомогою гідравлічного інструменту та передали працівникам поліції.

Наразі, обставинами дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.