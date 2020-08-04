У Києві неподалік від метро "Чернігівська" – на вулиці Братиславській екскаватор врізався в опору освітлення, в результаті чого та зламалася.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

“На вулиці Братиславській у напрямку вулиці Гната Хоткевича перекрито рух. Екскаватор в’їхав в опору освітлення. Через ДТП опора зламалась”, – зазначається в повідомленні.

Зараз бригади “Київпастрансу” займаються ліквідацією аварії. На місці інциденту також присутня поліція.

Варто зазначити, що через інцидент утворився великий затор.

Рух трамваїв у зв’язку з ДТП не зупиняли.