Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.
“На вулиці Братиславській у напрямку вулиці Гната Хоткевича перекрито рух. Екскаватор в’їхав в опору освітлення. Через ДТП опора зламалась”, – зазначається в повідомленні.
Зараз бригади “Київпастрансу” займаються ліквідацією аварії. На місці інциденту також присутня поліція.
Варто зазначити, що через інцидент утворився великий затор.
Рух трамваїв у зв’язку з ДТП не зупиняли.
- Раніше у Деснянському районі Києва через підозрілий пакет було обмежено рух вулицею Кіото.