Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, паркінги встановлять на в’їздах у столицю по п’яти напрямах поблизу таких станцій метро: “Академмістечко”, “Святошин”, “Червоний Хутір”, “Іподром”, “Сирецька”.

Загалом на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.

Кличко зазначив, що перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро “Видубичі”. Там встановили нове освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігацію.

“Облаштували два пішохідних переходи, зробили дорожню розмітку, проклали оптоволокно, незабаром встановлять десять камер відеоспостереження”, – розповів він.

Наразі влада тестує, чи має попит цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Столичний мер наголосив, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу – залишити авто на стоянці та рухатися далі громадським транспортом.

Завдяки цьому, заявив Кличко, “ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо пробки в столиці”.