Про це поінформували в прес-центрі Головного управління ДСНС України в Києві.

Інформація про загоряння надійшла рятувальникам о 17:02.

“Надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на просп. Академіка Паладіна біля станції метрополітену “Академмістечко”, що у Святошинському районі столиці, горить маршрутне таксі. До місця виклику було направлено рятувальників”, – сказано в повідомленні.

Співробітники ДСНС на місці з’ясували, що загоряння сталося, коли маршрутне таксі перебувало біля зупинки і водій чекав пасажирів. У зв’язку з цим в транспортному засобі, крім водія, нікого не було.

Чоловік, побачивши полум’я, самостійно залишив маршрутку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

О 17:21 пожежу було локалізовано, а о 17:35 – ліквідовано.

Унаслідок спалаху транспортний засіб згорів повністю.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.