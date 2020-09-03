У Києві через аварію без світла залишилися понад 600 багатоповерхівок та 800 приватних будинків у чотирьох районах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Так, на високовольтній підстанції ”Пріорська” аварійно відключився трансформатор.

Зазначається, що без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Наразі спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла складає 30-40 хвилин.

Також працюють служби ПрАТ ”АК ”Київводоканал” для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.