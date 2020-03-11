Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, пробне ЗНО, яке мало відбутися в березні, перенесли на невідомий термін.
“Ми домовилися з регіональним центром ЗНО про те, що пробні тести, які повинні були пройти в кінці березня, ми проведемо після того, як ситуація стабілізується. Це може бути в квітні”, – заявив Поворозник.
Перший заступник голови КМДА також додав, що навчальний процес буде проводитися дистанційно, зокрема в формі телеуроків.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус з завтрашнього дня, 12 березня, в столиці буде запроваджено карантин.