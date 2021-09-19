Сьогодні, 19 вересня, у Києві у зв'язку із проведенням Маршу рівності перекриють рух на деяких центральних вулицях.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Так, поліція перекрила рух на Володимирській вулиці, бульварі Тараса Шевченка, Терещенківській вулиці, вулиці Льва Толстого та площі Льва Толстого.

Також перекрито рух на частинах вулиць, прилеглих до маршруту ходи;

Вулиця Володимирська перекрита до вулиці Богдана Хмельницького;

вулиця Богдана Хмельницького – від вулиці Івана Франка до Хрещатика;

бульвар Тараса Шевченка – від Леонтовича до Бессарабської площі;

вулиця Льва Толстого – від вулиці Назарівської;

вулиця Антоновича – від вулиці Саксаганського;

вулиця Рогнідинська – від вулиці Шота Руставелі;

вулиця Хрещатик – від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної;

Велика Васильківська – від площі Льва Толстого і до вулиці Павла Скоропадського;

вулиця Басейна – до Шовковичної.

Також перекрита Бесарабська площа та вулиця Пушкінська до вулиці Богдана Хмельницького.

У неділю, 12 вересня, в Харкові відбулася хода за рівні права незалежно від сексуальної орієнтації. Організатори KharkivPride називають її “наймасштабнішою ЛГБТ-подією на Сході України”.